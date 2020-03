Parket Halle-Vilvoorde steunt provinciaal actieplan tegen dronken rijden SHVM

04 maart 2020

12u36 0 Vilvoorde Van 9 tot en met 15 maart wordt in Vlaams-Brabant een actieweek gehouden tegen dronkenschap achter het stuur. Daarbij zal een verscherpt vervolgingsbeleid gehanteerd worden, waarbij een strafbemiddeling of een rechtstreekse dagvaarding kan ingezet worden.

“Het parket Halle-Vilvoorde schaart zich volledig achter het provinciaal actieplan tegen dronkenschap dat door de provincie Vlaams-Brabant georganiseerd wordt”, laat het parket vandaag weten. “Alcoholintoxicatie achter het stuur is in ons land een ernstig en nog steeds onderschat probleem, net zoals rijden onder invloed van verdovende middelen. Wij willen de sensibilisering voor dit gevaar verhogen door zichtbaarheid te geven aan onze vervolgingen.”

De processen-verbaal van de actieweek 9 -15 maart 2020 zullen het voorwerp uitmaken van een verscherpt vervolgingsbeleid waarbij de mogelijkheid wordt voorzien om voorstellen tot minnelijke schikking om te zetten in een strafbemiddeling of een rechtstreekse dagvaarding. Afhankelijk van de alcoholconcentratie voorziet de wet voor een eerste feit boetes tussen de 200 en 16.000 euro. Daarnaast kan de rechter ook een rijverbod, het opnieuw slagen voor examens of in bepaalde gevallen een alcoholslot opleggen. De dossiers die in aanmerking komen voor het vorderen van een alcoholslot zullen op themazittingen vastgesteld worden in 2020.