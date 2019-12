Parket Halle-Vilvoorde klaagt plaatstekort in jeugdinstellingen aan SHVM

24 december 2019

17u19 0 Vilvoorde Het parket van Halle-Vilvoorde klaagt het tekort aan plaatsen in jeugdinstellingen aan. Dat doet ze naar aanleiding van eerdere berichten over het plaatstekort in jeugdinstelling De Grubbe in Everberg. “Het grootste probleem hierbij is dat de jeugdrechters vaak niet kunnen uitvoeren wat ze beslissen, en dat ondermijnt volledig de geloofwaardigheid van justitie”, klinkt het.

Woensdagochtend berichtten verschillende media over het plaatsgebrek in De Grubbe in Everberg. Naar aanleiding daarvan, kaart het parket de hele problematiek aan waarbij veroordeelde jongeren niet geplaatst kunnen worden en verwijst ze naar eerdere gevallen. Maandag werd een 17-jarige voorgeleid voor de jeugdrechter op verdenking van diefstal met braak, waarbij het parket zijn plaatsing had gevorderd. Daarbij werd de Brusselse jeugdrechter geconfronteerd met het gebrek aan plaats en was de rechter genoodzaakt de jongere, evenwel onder strenge voorwaarden, naar huis te laten gaan.

Op 13 december werd een andere minderjarige door het parket van Halle-Vilvoorde voorgeleid voor de jeugdrechter op verdenking van diefstal met braak, verkoop van verdovende middelen in georganiseerd verband, verboden wapendracht en slagen en verwondingen aan een minderjarige. Ook voor hem werd, gezien de aard van de feiten, de plaatsing in een gesloten setting gevorderd. Maar ook die dag was er nergens plaats. De jongere wordt sindsdien elke dag aangemeld voor een plaats, voorlopig zonder resultaat.

“Het is frustrerend voor politie, parket en jeugdrechtbank om herhaaldelijk te stuiten op dit plaatsgebrek. Het grootste probleem hierbij is dat de jeugdrechters vaak niet kunnen uitvoeren wat ze beslissen, en dat ondermijnt volledig de geloofwaardigheid van justitie”, aldus het parket.