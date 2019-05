Parket Halle-Vilvoorde belooft boete voor bijzitters die niet komen opdagen JCV

11u21 0 Vilvoorde Bijzitter of voorzitters die bij de verkiezingen zondag niet of te laat komen opdagen, zullen vervolgd worden. Dat laat het parket van Halle-Vilvoorde weten. De boetes daarvoor kunnen oplopen tot 1.200 euro.

Wie opgeroepen is om als bijzitter of voorzitter te zetelen in een kiesbureau zondag en zijn burgerplicht niet kan vervullen, moet een wettige reden kunnen voorleggen. Het parket van Halle-Vilvoorde belooft immers om net als bij de gemeenteraadsverkiezingen iedereen te vervolgens die geen geldig excuus heeft. “Er zal eerst een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro worden aangeboden”, aldus het parket. “Indien men daar niet op ingaat, zal men gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. De minimumboete die voorzien is in de wet bedraagt 400 euro, de maximumboete die kan worden opgelegd is 1.200 euro.”

Al 97 veroordelingen

Het parket is niet aan zijn proefstuk toe. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar werden er al mensen vervolgd omdat ze niet kwamen opdagen. “389 personen hebben de minnelijke schikking betaald, 108 personen werden gedagvaard”, zegt het parket. “Tot op heden werden er door de rechtbank 97 veroordelingen uitgesproken, zeven personen werden vrijgesproken wegens twijfel. De laatste vonnissen zullen voor de komende weken zijn.”

Bij de personen die veroordeeld werden, kreeg een iemand een boete van 800 euro, omdat hij al eens veroordeeld was voor een gelijkaardig misdrijf. De andere veroordeelden kregen een boete van 600 euro, soms met een gedeeltelijk uitstel. Een persoon kreeg opschorting van straf.