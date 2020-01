Parket: “Frederik Vanclooster waarschijnlijk verdronken” HAA SHVM ADN

06 januari 2020

15u12 7 Vilvoorde De 21-jarige Frederik Vanclooster is waarschijnlijk door verdrinking om het leven gekomen. Dat blijkt uit de eerste, voorlopige resultaten van de autopsie, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde.

Op het lichaam zijn geen tekenen van geweld aangetroffen, aldus het parket. “Er wordt nog verder microscopisch en toxicologisch onderzoek uitgevoerd”, klinkt het.

De student werd zondagmiddag dood gevonden in het kanaal van Vilvoorde. Er werd sinds oudejaarsnacht al naar hem gezocht. Vanclooster verdween na een nieuwjaarsfuif in de Kruitfabriek, aan de Steenkaai in Vilvoorde. Vrienden hadden hem daar voor het laatst gezien rond 3 uur, maar de jongeman was nooit thuisgekomen.



In de dagen na zijn verdwijning werden tal van zoekacties gehouden door vrijwilligers, politie en brandweer. Afgelopen donderdag en vrijdag werd met sonarboten en duikteams een groot deel van het kanaal Brussel-Schelde afgezocht, maar dat leverde niets op.

Vrijwillig aangeboden

Na nieuwe speuracties zaterdag werd gemeld dat pas dinsdag opnieuw op het kanaal zou gezocht worden. De brandweer van Vilvoorde bood daarop vrijwillig aan om gisteren toch verder te zoeken naar de vermiste student. Gisterenmiddag werd Vanclooster dan levenloos in het water aangetroffen, in de directe omgeving van De Kruitfabriek.

Uit de allereerste vaststellingen bleek al dat het stoffelijk overschot geen sporen van geweld vertoonde. De overleden twintiger had ook al zijn bezittingen nog. Volgens het parket waren er dan ook geen redenen om kwaad opzet te vermoeden. De jongeman kwam allicht in het water terecht door een ongelukkige val, waarna hij waarschijnlijk is verdronken.

Stad Vilvoorde opent rouwregister

Naar aanleiding van de dood van Frederik heeft de stad Vilvoorde in overleg met diens ouders en De Kruitfabriek vandaag een rouwregister geopend waar iedereen een bericht over de overleden jongeman kan achterlaten. Dat meldt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Het rouwregister bevindt zich in De Kruitfabriek die omwille van deze dramatische gebeurtenis deze week maandag, woensdag en vrijdag telkens van 14 tot 19 uur de deuren opent”, aldus Bonte.

“Voor iedereen die nood heeft aan een babbel, wat gezelschap of gewoon wat zitten en mijmeren”, klinkt het in een mededeling op Facebook van De Kruitfabriek zelf. Daarin laat het weten “dat onze harten en gedachten uitgaan naar de familie, de vele vrienden en de kennissen van Frederik”. Men bedankt ook iedereen die op onvermoeibare wijze meegeholpen heeft aan de zoektocht.