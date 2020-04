Paasmaandag was verhuisdag in Filfurdo Margo Koekoekx

14 april 2020

13u57 2 Vilvoorde Filfurdo is één van de woonzorgcentra die alle bewoners en personeelsleden konden testen eind vorige week. Sinds gisteren zijn de resultaten gekend: 46 bewoners en 15 personeelsleden testten positief. Vier van de bewoners overleden intussen.

“Er waren eerder al 14 personeelsleden die positief testten. Daarvan zijn enkelen intussen genezen en opnieuw aan het werk. Nu zitten er 15 personeelsleden thuis omdat ze positief testten”, zegt directeur residentiële ouderenzorg, Ann Verhaeren. Van de 46 positief geteste bewoners vertoont ongeveer een vierde tot een derde symptomen.

Verhuis

Met die kennis splitsten ze nu opnieuw de bewoners op. Op de derde verdieping verblijven coronapatiënten en ook een deel van de eerste verdieping sloten ze af om daar besmette bewoners onder te brengen. “Dat bracht een hele verhuis met zich mee, maar ons personeel zet zich echt heel goed in. Het was alle hens aan dek op Paasmaandag, maar het is gelukt”, zegt Ann Verhaeren.

Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven naar de familie van de bewoners gestuurd om hen op de hoogte te houden.

In totaal verblijven 184 bewoners in WZC Filfurdo. Daarnaast hebben ze ook 49 serviceflats. Daar zijn tot nu toe geen besmettingen gekend.