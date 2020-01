Overvallers sluiten vijftigers op in conciërgewoning boven vleesfirma: daders met geld, juwelen en gsm’s weg Zes gemaskerde mannen ondanks massale zoekactie nog op de loop Robby Dierickx

15 januari 2020

11u15 0 Vilvoorde Zes gemaskerde mannen hebben dinsdagavond een drieste home-invasion gepleegd in de conciërgewoning boven Vleeswaren Luka langs de Mechelsesteenweg op de grens van Vilvoorde met Eppegem. De conciërge en zijn vrouw werden gegijzeld en vervolgens opgesloten in de flat. De daders gingen met geld, juwelen en gsm’s aan de haal. Ze zijn nog op de loop. Opvallend: er werden geen braaksporen gevonden.

Luc Leemans, zaakvoerder van Vleeswaren Luka in Vilvoorde, kreeg dinsdagavond omstreeks 20.30 uur een paniekerig telefoontje van de conciërge, die al ruim twintig jaar samen met zijn vrouw in de conciërgewoning boven het vleesbedrijf langs de Mechelsesteenweg woont. ‘We zijn zonet overvallen en de daders zijn mogelijk nog in het gebouw’, kreeg de zaakvoerder te horen. “Daarop heb ik meteen de politie verwittigd, die amper zes minuten later met wel twintig man aanwezig was”, doet Luc Leemans het verhaal. “Al snel bleek dat onze conciërge en zijn vrouw een tijdje gegijzeld waren en dat de daders de volledige flat overhoop gegooid hadden in de hoop waardevolle spullen te kunnen vinden. Vervolgens werden hun gsm’s gestolen en werd de vaste telefoon onbruikbaar gemaakt. De daders sloten de conciërge en zijn vrouw tot slot op in hun eigen woning. Gelukkig had onze conciërge nog een gsm liggen, waarmee hij me kon bellen.”

Omdat het onduidelijk was of de daders al verdwenen waren of nog in het gebouw zaten, kamde de politie het volledige bedrijf uit. “Maar al snel bleek dat ze de vlucht genomen hadden”, aldus nog Luc Leemans. “Op camerabeelden is te zien dat de daders achteraan het gebouw over de omheining geklommen waren en ook via die weg wegvluchtten. Eén van hen bleef tijdens de home-invasion op de uitkijk staan, terwijl vijf anderen het gebouw naar binnen drongen.”

Onder indruk

De conciërge, die zelf ook bij Vleeswaren Luka werkt, en zijn vrouw liepen geen verwondingen op, maar waren dinsdagavond wel danig onder de indruk van de feiten. Ze werden opgevangen door de politie en slachtofferhulp. Het koppel is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Opvallend: er werden nergens braaksporen gevonden. “De daders moeten dus over een sleutel van een deur aan de zijkant van de woning beschikt hebben”, meent de zaakvoerder. “Die deur, die zich in een deel van de nieuwbouw bevindt, werd net voor Kerstmis geplaatst. We hebben er momenteel het raden naar hoe de daders een sleutel konden bemachtigen. Ik heb de deur zelf op slot gedaan, dus ik ben er zeker van ze niet los was.”

Camerabeelden

Volgens het parket Halle-Vilvoorde worden de daders momenteel nog opgespoord. “De politie kwam samen met de luchtsteun ter plaatse, maar van de daders was geen spoor meer. Ze namen de vlucht met een onbepaalde geldsom, juwelen en twee gsm’s. Het labo werd ter plaatse gevraagd voor sporenonderzoek.” Ook de camerabeelden waarover het bedrijf beschikt, zullen geanalyseerd worden.