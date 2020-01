Overval op appartement boven Luka Vleeswaren in Vilvoorde: daders op de vlucht Robby Dierickx

14 januari 2020

23u07 8 Vilvoorde De politie is dinsdagavond omstreeks 20.30 uur massaal afgezakt naar het appartement boven Luka Vleeswaren op de Mechelsesteenweg op de grens van Vilvoorde met Eppegem. De bewoners hadden de hulpdiensten even voordien in paniek gebeld omdat ze overvallen werden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders spoorloos. De bewoners geraakten niet gewond, maar zijn danig onder de indruk.

“We kregen omstreeks 20.30 uur een oproep voor een overval in het appartement boven de firma Luka Vleeswaren in Vilvoorde”, laat Cathérine Bodet, woordvoerder van de politiezone ViMa (Vilvoorde-Machelen), weten. “De bewoners meldden ons dat verschillende mannen het appartement binnengedrongen waren. We zijn samen met ploegen van Grimbergen, WoKra (Wezembeek-Oppem en Kraainem) en KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) ter plaatse gegaan, maar de daders waren al weg. Het is nog onduidelijk of de daders geweld gebruikten, maar de bewoners liepen alvast geen verwondingen op. Ze waren wel danig onder de indruk van de feiten.”

Zoekactie

Er werd een massale zoekactie op poten gezet, waarbij ook een helikopter van de federale politie ingeschakeld werd. “Maar de daders zijn voorlopig nog spoorloos”, aldus de politie. “Het labo komt nog ter plaatse om het sporenonderzoek te doen in de hoop de daders op die manier nog te kunnen vatten.”

Het is momenteel nog onduidelijk of de overvallers een buit konden maken.