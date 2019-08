Overleden vakbondsman Stan Vanhulle krijgt herinneringsmoment aan Renault-fabriek Robby Dierickx

11 augustus 2019

15u41 0 Vilvoorde Volgende week zondag organiseren de PVDA/PTB, de vakbonden en de familie van Stan Vanhulle een herdenkingsmoment voor de Renault-vakbondsman die afgelopen maandag de strijd tegen kanker verloor.

De samenkomst van het herdenkingsmoment staat om 14.30 uur aan de ingang van de voormalige Renault-fabriek langs de Schaarbeeklei gepland. Nadien volgt een kleurrijke mars naar zaal Firma enkele honderden meters verderop, waar Stan Vanhulle uitgebreid herdacht zal worden.

Vanhulle was een van de drijvende krachten bij ABVV toen in 1997 het nieuws kwam dat de Renault-fabriek in Vilvoorde zou sluiten. Samen met zijn collega’s kon hij er toch nog voor zorgen dat 400 jobs gered werden gedurende vijftien extra jaren. In oktober kwam Vanhulle ook nog op als lijstduwer op de PVDA-lijst in Vilvoorde. Vorige week maandag verloor hij uiteindelijk op 74-jarige leeftijd de strijd tegen kanker, waartegen hij 2,5 jaar gevochten had.