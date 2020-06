Overheid geeft 546.647 euro aan Vilvoordse verenigingen Margo Koekoekx

05 juni 2020

17u32 0 Vilvoorde De overheid maakte een budget vrij om het verenigingsleven te ondersteunen en de coronacrisis te overbruggen. Ook Vilvoorde krijgt een extra potje voor verenigingen toegestopt. Daarin zit maar liefst 546.647 euro.

“Het verenigingsleven heeft de afgelopen maanden zwaar afgezien. De heropstart zal niet zo gemakkelijk zijn. Elke euro die we krijgen is meer dan welkom”, zegt schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati (Sp.a). “We zullen wel nog moeten onderzoeken hoe we deze middelen eerlijk zullen verdelen onder de verenigingen.”