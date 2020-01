Ouders veroordeeld voor geweld tegen hun zonen WHW

02 januari 2020

15u19 6 Vilvoorde Een koppel uit Vilvoorde is veroordeeld tot celstraffen van 8 en 14 maanden. De vader van het gezin liet zich meermaals op een zeer gewelddadige manier gelden tegen zijn twee zonen én zijn vrouw. Die laatste ging soms ook over de grens waardoor ook zij veroordeeld werd.

Op 3 december 2017 belden de kinderen, twee jongens van 14 en 16 jaar oud, aan bij de buren met de melding dat ze niet meer naar huis wilden omdat ze geslagen werden. Hierop werd een onderzoek gestart waaruit bleek dat hun ouders er vreemde opvoedingsmethodes op nahielden; Zo kregen ze stokslagen of haalde de vader de riem boven als hun kamer niet was opgeruimd. Ook belde hun moeder hun vader als ze teveel lawaai maakten, waarna ze weer geweld kregen te verduren. “De jongens mogen niet denken dat wat zij moesten ondergaan ‘normaal’ is. Daarom is een strenge veroordeling op zijn plaats”, aldus de rechter. De kinderen werden nadat het onderzoek gestart werd geplaatst in een pleeggezin.

