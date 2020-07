Oud ziekenhuis staat na een dik jaar opnieuw onder water Margo Koekoekx

01 juli 2020

12u48 0 Vilvoorde De hevige regenbuien zorgden ervoor dat de brandweer weer naar het oude ziekenhuis in Vilvoorde kon trekken om te pompen. Dat staat samen met enkele kelders in de Trawoolstraat onder water. Pompen heeft echter pas zin als de rioleringen opnieuw vrij zijn.

Het water van de Zenne staat voor het eerst sinds lente 2019 erg hoog. Ten gevolge van de hevige regenval zette Brussel haar sluizen open en is er een grote doorstroom van het regenwater.

De zware pompen van de brandweer draaien volle toeren in het oud ziekenhuis waar zoals gewoonlijk het water binnenloopt wanneer de rioleringen vol zitten. Volgens de brandweer valt het aantal ondergelopen kelders best mee. In de Trawoolstraat zijn er enkele huizen die hun kelder niet voor het eerst zien onder staan. De brandweer pompt wel, maar benadrukt dat dat pas echt zin heeft eens het waterniveau in de riolen weer daalt.

Vilvoorde beschikt over een bufferbekken dat in theorie maar eens in de 75 jaar zou overstromen. Dit blijkt in de praktijk wat meer te zijn. Toch bewijst het bekken haar nut.