Orgel van het oude Klooster van Maleizen verhuist naar Vilvoorde Margo Koekoekx

25 februari 2020

17u28 7 Vilvoorde De Vilvoordse orgelkring heeft er een pronkstuk bij. Het orgel dat vroeger in het oude Klooster van Maleizen stond is namelijk door hen overgekocht. Momenteel staat het in de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop kerk, beter gekend als de grote kerk van Vilvoorde. Momenteel staan daar dus twee orgels, ideaal om een speciaal duo-concert te geven.

Recent verhuisde het moderne maar wel nog mechanische Aerts-Castrelorgel van begin jaren 90 van Maleizen naar Vilvoorde. “Het was onze grootste financiële inspanning tot nu toe”, vertelt Michel Grillet, voorzitter van de orgelkring Vilvoorde. “Het staat nu opgebouwd in de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop kerk in Vilvoorde maar dat is slechts een tussenstation. De bedoeling is dat de academie van Vilvoorde het orgel in gebruik neemt als studie-instrument, maar zij hebben nu nog geen geschikte locatie. De eerste jaren zal het hier dus blijven staan.”

In Maleizen kochten ze het Schyvenorgel van Watermaal-Bosvoorde aan. Op hun beurt verkochten ze het Aerts-Castrelorgel dat reeds in hun klooster stond aan de orgelkring van Vilvoorde. “Het heeft een hele mooie mechanica. Het is voor een orgel relatief recent gebouwd, maar wel volgens oude technieken”, klinkt het trots bij Michel.

Wie het inspelingsconcert wil meemaken zakt op zaterdag 28 maart om 20 uur af naar de grote kerk in Vilvoorde. Tickets zijn aan de ingang te verkrijgen aan €5 en kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.