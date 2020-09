Oren van personeel AZ Jan Portaels zullen minder pijn doen dankzij 800 earsavers Margo Koekoekx

16 september 2020

17u01 5 Vilvoorde De medewerkers van AZ Jan Portaels kunnen weer op beide oren slapen. Die zullen vanaf nu minder pijn doen door het langdurig dragen van mondmaskers. Woensdagmiddag kreeg het Ziekenhuis 800 earsavers cadeau.

De earsavers nemen de druk weg van de elastiekjes van een mondmasker. “En ze zorgen er ook voor dat maskers, ook diegene die te groot zijn, toch goed aansluiten. Het draagt dus ook bij aan de efficiëntie ervan”, voegt hoofdverpleegkundige Esther Verhelpen toe. “We delen ze gratis uit aan onze klanten bij Hoorcentrum Aerts en in de zorgsector. Toen de vraag van AZ Jan Portaels kwam of we naar hen toe ook een gift konden doen, gingen we daarop in”, zegt Tom Aerts.

Earsavers zijn latjes met haakjes die je achteraan op je hoofd draagt. De elastiekjes van het mondmasker hang je dus niet achter je oren maar achter de haakjes. Indien je in een veilige omgeving bent kan je het mondmasker ook gemakkelijker laten hangen aan je nek in plaats van het volledig af te nemen en aan je pols te laten bengelen.