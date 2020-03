Opvolging weekend: Wat betekent corona in jouw gemeente? Margo Koekoekx

14 maart 2020

10u48 4 Vilvoorde In dit artikel staan nieuwigheden sinds het weekend over het coronavirus. Wat staat te gebeuren in de rand rond Brussel? Klik In dit artikel staan nieuwigheden sinds het weekend over het coronavirus. Wat staat te gebeuren in de rand rond Brussel? Klik hier voor het overzicht van vrijdag.

Vilvoorde

AZ Jan Portaels stelt alle niet-noodzakelijke ingrepen uit. Ze nemen daarvoor op korte termijn persoonlijk contact op met de patiënten. “Het is belangrijk om het virus zo goed mogelijk in te dammen. Enkel dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen doorgaan. Levensnoodzakelijke therapieën zullen dus ook kunnen doorgaan in het ziekenhuis”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Stad Vilvoorde zoekt naar oplossingen voor ouderen. “Ouderen zijn voor dit virus de zwakste groep. Zij zijn vaak niet goed te been, kunnen niet zelfstandig naar de dokter of hebben het moeilijk om naar de winkel te gaan”, zegt burgemeester Hans Bonte. De stad schakelt personeelsleden van het stedelijk zwembad, de openbare bibliotheek en andere stadsdiensten in om ouderen te helpen. Zij gaan instaan voor vervoer indien ouderen naar de dokter moeten en gaan ook op andere manieren tegemoet komen aan de noden.

KOV scholen: Alle lessen worden geschorst maar de scholen blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie en dergelijke.

Kraainem

Woonzorgcentrum Atrium Kraainem Anima care zal de tuinpoort op woensdag 18 maart openzetten. Op die manier kunnen familieleden veilig een bezoekje brengen aan de bewoners. “Om 14u30 zetten we de deur aan onze achtertuin open. Bezoekers hebben enkel toegang tot onze tuin. We zetten stoelen en tafels klaar zodat ze samen met hun familielid kunnen genieten van een lekker tasje koffie, van achter het raam. We willen niet dat het coronavirus de eerste zonnestralen bederft”, klinkt het.