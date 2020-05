Opvallende werken aan Nowélei ter voorbereiding van herinrichting Heldenplein Margo Koekoekx

07 mei 2020

14u46 0 Vilvoorde Wie in het centrum van Vilvoorde kwam kon er niet naast kijken. Meterslange buizen liggen klaar op de middenberm van de Nowélei. Elia zal deze inplanten ter voorbereiding van de herinrichting van het Heldenplein. Hierdoor zal je niet kunnen afslaan over de middenberm, doorgaand verkeer is wel mogelijk.

De transportbuizen van Elia moeten veel dieper liggen dan andere nutsvoorzieningen. Daardoor moeten deze werken plaatsvinden alvorens andere nutsmaatschapijen aan hun graafwerken beginnen.

Schepen voor openbare werken Katrien Vaes (Open Vld) legt uit: “Bij de herinrichting van het Heldenplein voor de ringtrambus zal ook de riolering integraal vernieuwd worden. Uit eerdere proefsleuven bleek dat een aantal leidingen van Elia onder het Heldenplein verplaatst moeten worden om ruimte te creëren voor de uitvoering van deze rioleringswerken.”

Buis ligt op middenberm

De buizen komen onder de grond via twee boringen. Daarvoor maken ze aan weerszijden van de Schaarbeeklei een put om te starten met boren. De boor komt vervolgens opnieuw boven langs de Nowélei (Jean-Baptiste). Eén keer ter hoogte van de parking aan het Portaelsplein en één keer op de middenberm ter hoogte van de C&A. De buizen moeten in hun volledige lengte klaarliggen op de middenberm van de Nowélei tussen de C&A en de Rooseveltlaan. Het verkeer kan dus niet afslaan over de middenberm. Doorgaand verkeer zal wel mogelijk zijn. Het einde van de werken is voorzien op 19 juni 2020.