Opvallend groene parkeerplekjes: Vilvoorde verwelkomt 7 nieuwe laadpunten in 2020 Margo Koekoekx

28 mei 2020

17u16 0 Vilvoorde Parkeervakken met laadpalen zijn vanaf nu duidelijker zichtbaar, getuige twee vakken op de Nowélei. Die kregen een opvallend kleurtje. “De laadpalen zullen meer en meer opduiken en we hopen dat die vakken ook echt alleen maar daarvoor worden gebruikt”, zegt schepen voor Milieu en Mobiliteit Barbara De Bakker (Groen).

“We krijgen zeer vaak te maken met niet-elektrische wagens die op de parkeerplaats staan die voorzien is om te herladen. Hopelijk valt het nu beter op”, klinkt het Barbara De Bakker.

Er staan al dertien laadpalen verspreid in Vilvoorde, exclusief de laadpalen van APCOA in de ondergrondse parking. In 2020 komen daar nog eens zeven plekken bij. “Onder andere op de parking ter hoogte van Peutie aan de E19 zullen twee plekken bijkomen, en de elektriciteitsvoorziening wordt aangelegd met het oog op uitbreiding. Voor laadpalen heb je namelijk 400 volt nodig.”

Situering

In de loop van 2020 komen er nog nieuwe exemplaren bij in de Campionlei, parking Commanderie, het Ennepetalplein, een tweede laadpaal aan Medialaan, de Streekbaan (nabij rond punt), de Cyriel Buyssestraat en de Abeelstraat.

Mogelijkheden

Partner Allego toetst samen met de stad af of en waar een laadpunt kan worden gerealiseerd. Daarbij kijken ze naar het aanwezige 400V-net, de mogelijkheden voor clustering van oplaadpunten, vindbaarheid, zichtbaarheid, doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen. De stad beslist dan definitief waar een laadpunt komt.