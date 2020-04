Oproep naar FFP2 maskers: “Het tekort is er nog steeds. Breng maskers indien je er te veel hebt” Margo Koekoekx

08 april 2020

15u08 1 Vilvoorde De schrijnende toestanden in de woonzorgcentra worden de laatste dagen steeds duidelijker. Door het gebrek aan beschermende kledij, waaronder FFP2 maskers en beschermschorten, is het medisch personeel niet voldoende gewapend om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Vanuit het samenwerkingsverband tussen al de gemeentes en de huisartsenkringen van de noordrand, gaande van Wemmel en Meise tot Overijse en Hoeilaart, werd er in de voorbije weken een oproep gelanceerd naar alle bedrijven en burgers om FFP2’s, gezichtsmaskers, schorten en overalls binnen te brengen in Campus De Brug te Vilvoorde.

Burgemeester Hans Bonte (Sp.a): “Dankzij de massale respons kunnen we deze week aan al de woonzorgcentra een bevoorrading doen van de broodnodige FFP2-maskers. Maar de vraag en de tekorten blijven groot!”

Oproep

Aan alle bedrijven en burgers uit de gemeenten Wemmel, Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Kampenhout, Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem, Hoeilaart, Kraainem, Nossegem, Overijse, Sint-Stevens-Woluwe, Tervuren en Wezembeek-Oppem doen we opnieuw een oproep om zoveel mogelijk hun eigen stock aan FFP2’s, gezichtsmaskers en beschermschorten te schenken aan het medisch personeel. Dit kan via het depot van GO - Campus De Brug, uitsluitend na telefonische afspraak op 0475 48 79 42