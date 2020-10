Oprit R0 Vilvoorde richting Machelen dicht dit weekend Margo Koekoekx

08 oktober 2020

18u24 0 Vilvoorde De oprit in Vilvoorde zal, voor wie richting Machelen rijdt, gesloten zijn vanaf 20 uur vrijdagavond tot maandagochtend om 5 uur. Dit in het kader van de herinrichtingswerken aan het op -en afrittencomplex in Vilvoorde.

Vorig weekend was de afrit komende vanaf het viaduct een weekend lang onderbroken. Verkeer dat richting Antwerpen/Luik/Namen/Brussels Airport wil, rijdt om naar de R0 via de verkeerswisselaar van Strombeek-Bever.

De sleufwerken vinden plaats in de bermen. Hierdoor kan het verkeer op de Tyraslaan (de N209) verder over één rijstrook. Ook een fietser kan nog steeds via een afgebakende doorgang de werfzone voorbij.