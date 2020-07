Opnieuw coronapatiënt in AZ Jan Portaels in Vilvoorde MKV/RDK

23 juli 2020

18u04 0 Vilvoorde Er is opnieuw een patiënt die besmet is met het coronavirus naar het AZ Jan Portaels in Vilvoorde gebracht. De patiënt, een dame, werd overgebracht vanuit woonzorgcentrum Molenstee in Kampenhout.

De tweede golf zit eraan te komen. Omliggende gemeenten kennen ook al verschillende besmettingen. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) zag het al aankomen: “De eerste patiënten gaan binnenkort weer richting het Vilvoordse ziekenhuis.” De eerste besmette patiënt is een dame die werd overgebracht vanuit woonzorgcentrum Molenstee in Kampenhout. “Ze ligt niet op intensieve zorgen, maar heeft wel een opname nodig”, zegt Helena Polfliet, woordvoerster van AZ Jan Portaels.

“Eens er opnieuw meerdere coronabesmettingen binnenkomen, gaan we de ingangen weer opsplitsen. Dat staat zo in ons zorgplan en wij zijn voorbereid. Het zal niet dezelfde ingang zijn als bij de eerste golf. We communiceren tijdig wanneer de opsplitsing weer opportuun is”, stelt Polfliet gerust.