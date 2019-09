Opgelet hondenbaasjes! Incovo en politie controleren volgende week op hondenpoep-storters Margo Koekoekx

27 september 2019

18u22 1 Vilvoorde Volgende week wordt er geen flits-marathon maar een zwerfafval-marathon gehouden. Incovo wil samen met de politie gericht inspelen op hondenpoep en zwerfafval.

“Verschillende gemeenten doen grote inspanningen om met veegwagens de straten en goten van de gemeente proper te houden. Wanneer niet iedereen tijdig zijn wagen verplaatst, blijven er steeds hoekjes vuil achter. Dat is niet prettig voor de bewoners van de straat en ook niet voor diegenen die veel energie steken in het opruimen. In samenspraak met de politie zal er in de komende weken extra streng worden opgetreden bij het negeren van het parkeerverbod,” vertelt Seppe Eloot, projectleider zwerfvuil en sluikstort bij Incovo en Interza.

Ook hondenpoep hoort niet thuis op straat. Als hondeneigenaar ben je verplicht hondenpoepzakjes op zak te hebben wanneer je de straat op gaat met je geliefde viervoeter. Is dat het geval? Dan wordt je hond getrakteerd op een snoepje. Dat gaan ze doen ter positieve stimulatie om de hondenpoep niet te laten liggen en de zakjes in de vuilnisbakken te deponeren. Ze belanden nog te vaak in het riool of in de bermen.