Opendeurdag brandweer Vilvoorde groot succes SVHM

15 september 2019

19u51 0 Vilvoorde Zondag 15 september hield de kazerne van Vilvoorde een opendeurdag. Daarbij konden bezoekers de werking van de brandweer leren kennen en leerden ze hoe ze zelf snel en efficiënt een brandje konden blussen. Op het evenement waren zo’n 2000 mensen aanwezig. “Nog beter dan vorige jaren”, klinkt het bij de brandweer.

“De bedoeling van deze opendeurdag is om de mensen te laten kennis maken van onze werking, maar ook om hen te informeren”, zegt Patrick Stroobants van de brandweerzone. “We willen heb bijvoorbeeld leren hoe je met een brandje omgaat, en hoe ze het best reageren wanneer er zich een rookontwikkeling voordoet bij hen thuis. Mensen met vragen kunnen hier dus terecht. We willen ook dat mensen zich ervan bewust zijn dat wij ook een ambulance ter beschikking hebben, iets wat veel mensen nog niet weten.”

De brandweer voorzag een aantal activiteiten, waaronder een doolhoof met rook, kinderanimatie en een selfiestand, waarbij kinderen zich konden verkleden als brandweerlui. Daarnaast werden een duikoefening en een reanimatie-oefening gedemonstreerd. De act van de dag was een brandende wagen die in sneltempo door de brandweerlui geblust werd.

Volgens de organisatoren kan er dit jaar van een succes gesproken worden. “Om 15 uur waren al onze hamburgers al uitverkocht. Ik schat dat er zeker zo’n 2000 man kwam opdraven.”