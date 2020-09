Open Monumentendag in Vilvoorde verloopt dit jaar via wandelzoektocht Margo Koekoekx

10 september 2020

12u51 0 Vilvoorde Open Monumentendag ziet er wat anders uit dit jaar. Omdat de monumenten zelf dicht blijven, stak stad Vilvoorde een wandelzoektocht in elkaar. Daar kunnen jij en je bubbel zondag van genieten. Zorg dat je een mondmasker bij hebt, dat moet je in bepaalde zones dragen tijdens je wandeltocht.

In de wandelzoektocht maak je kennis met de ontwikkeling van de stad sinds 1900. Er kwamen nieuwe straten in het stadsbeeld, enkele architecten drukten hun stempel op het uitzicht van de stad, aangevuld met nog leuke weetjes. Het startpunt is aan de oude loods van Focquet (Havenstraat 72), een bedrijf dat vooral gekend was voor de productie van stoommachines en generatoren en de (her)verkoop van stoomlocomotieven. De brochures liggen er voor je klaar op zondag 13 september van 10 tot 18 uur.

“We stellen jammer genoeg geen monument open, maar er staat wel een wandelzoektocht klaar die jou en jouw bubbel op een speelse manier door de stad leidt. Je kan de rijke Vilvoordse geschiedenis ontdekken te voet of met de fiets. Dat is niet alleen leerrijk, maar ook gezond!”, lacht schepen voor Sport, Jeugd en Cultuur Moad El Boudaati (sp.a)

Uitbreiding straatmuseum

Dezelfde dag kan je voor het eerst ook een nieuwe machine van het Industriële Straatmuseum bewonderen. Fotografe Lola Pertsowsky zette haar tanden in het Thermobloc van Wanson. Het is te bewonderen op het Broekplein. In Vilvoorde staan intussen al heel wat verwijzingen naar het industriële verleden. Ze leggen beetje bij beetje een straatmuseum aan dat intussen behoorlijk uitbreidt. Zo is er een fietstocht die je langs de ‘nieuwe’ oude beelden leidt.