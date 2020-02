Opa bedreigt scheidsrechter die kleinzoon rood geeft met mes: werkstraf van 90 uur Wouter Hertogs

20 februari 2020

15u13 0 Vilvoorde Een 65-jarige man uit Vilvoorde is veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur voor het bedreigen van een scheidsrechter. De arbiter had zijn kleinzoon een rode kaart gegeven, waarna de beklaagde hem in de rust uitschold met een mes in zijn handen.

In de match van de U15 van Asse-Zellik tegen Houtem-Oplinter kreeg de kleinzoon van de man een rode kaart omdat hij een doorgebroken speler had neergehaald. Zijn grootvader was het hier niet mee eens en hij begon de scheidsrechter uit te schelden. Dit volstond blijkbaar niet, want in de rust ging hij naar de man toe en toonde hij op een agressieve manier een mes. “Mijn cliënt heeft sindsdien geen match meer gefloten. Uitgescholden worden gebeurde wel vaker, maar dit had hij nog nooit meegemaakt”, aldus zijn advocate.

Zelf minimaliseerde de man de feiten. “Ach... Mijn Italiaans temperament nam het even over. Van een mes herinner ik me wel niets, al had ik er misschien wel eentje bij om mijn appeltje te schillen. Ik heb mezelf na die feiten een stadionverbod gegeven omdat ik wist dat ik te ver ben gegaan”, klonk het. Het is maar de vraag dit laatste wel de volledige waarheid is. “Meneer heeft de ernst niet door. De club van zijn kleinzoon heeft hem verboden nog naar matchen te komen. Dat is de waarheid”, repliceerde ze.

De rechter kon niet lachen met de houding van de beklaagde; “Meneer heeft nog steeds niet door dat dit om ernstige feiten gaan”, klonk het. Indien hij zijn werkstraf niet uitvoert binnen het jaar wacht hem een vervangende gevangenisstraf van 6 maanden.