Op ontdekking in het Tuchthuis tijdens Open Monumentendag DBS

21 augustus 2019

17u50 0 Vilvoorde Tijdens Open Monumentendag op 8 september kan je een duistere pagina uit de Vilvoordse geschiedenis ontdekken en je laten opsluiten in één van de piepkleine cellen van ‘de Correctie’.

Het Tuchthuis is de oudste, nog bewaarde moderne gevangenis van het land. Het was het laatste ontwerp van de vermaarde hofarchitect Laurent Benoit Dewez en werd geopend in 1779. Deze gevangenis kende een bewogen geschiedenis: als gevangenis, maar ook als hospitaal of als strafcompagnie en kazerne voor het Belgische leger. Het Tuchthuis werd in 2006 beschermd als monument en is al meer dan 10 jaar het vlaggenschip van de stadsvernieuwing langs het kanaal.

Er zijn gegidste rondleidingen voorzien van circa 1 uur om 10 uur, 11 uur, 13 uur, 14 uur, 15.30 uur en 17 uur.