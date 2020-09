Op- en afrit Vilvoorde afwisselend één weekend dicht Margo Koekoekx

29 september 2020

19u08 1 Vilvoorde Afwisselend zullen de afrit van de buitenring in Vilvoorde en de oprit van de binnenring afgesloten zijn voor alle verkeer gedurende telkens een weekend. Dit door werken voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex.

De sleuf voor de nutsleidingen moet zowel de afrit van de buitenring als de oprit naar de binnenring kruisen. Om de graafwerken veilig uit te voeren, sluiten ze deze telkens gedurende een weekend af.

De afrit in Vilvoorde voor wie van Machelen komt en richting Grimbergen rijdt, zal gesloten zijn vanaf 20 uur vrijdagavond 2 oktober tot maandagochtend 5 oktober om 5 uur. Omrijden kan door verder door te rijden tot Grimbergen, daar de afrit te nemen en twee maal links af te slaan. Zo kan je de oprit weer nemen in Grimbergen. Vervolgens kan je in diezelfde strook blijven rijden om in Vilvoorde de afrit te nemen die op de binnenring wél open blijft.

De oprit richting Machelen: Antwerpen/Luik/Namen/Brussels Airport is het weekend erop gesloten vanaf 20 uur vrijdagavond 9 oktober tot maandagochtend om 5 uur. Omrijden kan opnieuw via de oprit richting Grimbergen, daar omkeer maken en de ring weer oprijden richting Vilvoorde en Machelen.