Ook personeel AZ Jan Portaels komt buiten met spandoeken: "Wij zijn niet klaar voor een tweede golf!"

18 juni 2020

16u41 4 Vilvoorde Ook aan het AZ Jan Portaels kwam de Witte Woede naar buiten. Veel personeelsleden verzamelden zich voor het onthaal. Beneden, aan de ramen en op het afdak stonden mensen met spandoeken. De kern van de zaak is dat de zorgsector geen besparingen meer aankan, maar vooral investering nodig heeft. “Wij doen ons werk graag. Maar op deze manier is het niet vol te houden. Wij zijn gedegouteerd van hoe de Veiligheidsraad werkte”, klinkt het bij verpleegster Marleen Casier (56) en haar collega’s.

Vakbond ACV Puls deelde pakketten uit met witte lakens en spuitbussen en kwam snel pakketten te kort. “Mensen zijn zelf nog witte lakens en verf gaan sprokkelen om nog meer spandoeken te maken”, zegt verpleegster en vakbondsafgevaardigde bij ACV Puls Lut Cromphout (60). De witte doeken, het applaus en de mondmaskers stonden centraal in hun actie vandaag.

Humor

“Vanuit de ivoren toren roepen ze dat we klaar zijn voor een tweede golf. Maar dat zijn we niet”, klinkt het bij verpleegster Marleen Casier (56). “Afgelopen periode was emotioneel zwaar en wij hebben rust nodig.” Het tekort aan personeel is het eerste probleem dat ze daarbij aankaarten. “Je ziet mensen sterven op korte tijd. Wij zijn ook maar mensen en zijn daar niet voor gemaakt om dat allemaal aan te kunnen. Wij hebben gedaan wat we konden ondanks onze eigen angst”, aldus Marleen. “We waren heel gemotiveerd om te helpen en gelukkig kan je praten met je team”, vult Kristina Lanin (51) aan.

Het is niet het moment om te redeneren zoals Jean-Luc Dehaene ooit zei: ‘Een probleem moet je pas oplossen als het zich stelt’. Er moet nu actie komen Hilde De Sneyder

“Veel van onze collega’s waren al besmet toen de corona-afdeling nog op gang moest komen en er nog geen sprake was van triage. Je behandelde in het begin mensen op de gewone afdelingen zonder te weten dat ze besmet waren. Op een gegeven moment zat de helft van het personeel van één gang ziek thuis.”

Wij willen geen eenmalige premie. Dan is het precies van: ‘jullie krijgen jullie beloning en hou jullie nu maar koest Verpleegster Lut

Maar ook de maatregelen die de Veiligheidsraad oplegde voor ziekenhuizen schoten in het verkeerde keelgat. “Hou als verzorgende maar eens anderhalve meter afstand. Dat gaat gewoon niet. En de beschermende materialen kwamen te laat. Toen was een deel van het personeel al besmet. Dat ze met negen ministers van Volksgezondheid bezig zijn terwijl niemand effectief kijkt naar de werkvloer, dat kan toch niet? Er was totaal geen samenwerking.”

Meer loon, collega’s en rimpeldagen

Wat ze dan wel willen? Betere vooruitzichten. Een dertiende maand, extra loon en meer collega’s om de werkdruk te verlagen maar vooral een goede eindeloopbaanregeling. “Wij willen geen eenmalige premie. Dan is het precies van: ‘jullie krijgen jullie beloning en hou jullie nu maar koest’”, vertelt Lut. “Deze job is een zwaar beroep. Maar dit is niet vol te houden tot je 65ste. Zaken zoals rimpeldagen (bijkomende vakantiedagen voor oudere werknemers, red.) bieden het evenwicht dat je nodig hebt om het te halen tot je pensioen. Maar ik weet niet hoe lang ik dit nog vol ga houden. Ook al hou ik van mijn job. En het gaat niet alleen om ons, want een ziekenhuis draait niet enkel op de dokters en verpleegkundigen, maar ook om de mensen in de keuken, de poetsdienst en de technische medewerkers die ook gevaar lopen en alles deden wat ze konden.”

“Wij houden ons hart vast voor een tweede golf. Extra ondersteuning is gewoon nodig en liefst zo snel mogelijk. Het is in deze niet het moment om te redeneren zoals Jean-Luc Dehaene ooit zei: ‘Een probleem moet je pas oplossen als het zich stelt’. Er moet nu actie komen” benadrukt verpleegster Hilde Sneyder (56).