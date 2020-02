Ook AZ Jan Portaelsziekenhuis is voorbereid op opvang patiënten coronavirus SHVM

26 februari 2020

17u33 1 Vilvoorde Het AZ Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde heeft zich in samenwerking met Defensie voorbereid op de mogelijke opvang van patiënten met het coronavirus. De kans bestaat dat ook in ons land mensen besmet raken. “Maar we willen vandaag zeker geen paniek zaaien”, benadrukt Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels.

Volgens de laatste stand van zaken zijn er nu wereldwijd meer dan 81.000 besmettingen met het nieuwe coronavirus Covid-19 geregistreerd. Al 2.762 mensen overleden aan het virus, dat zich ondertussen naar meer dan 40 landen heeft verspreid. Ook in Europa, waaronder Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje loopt het aantal besmettingen de jongste dagen op. De kans bestaat dus dat ook in ons land mensen besmet raken. Daarom heeft ook het AZ Jan Portaelsziekenhuis zich voorbereid op een mogelijke opvang van patiënten met het coronavirus.

Mondmasker

Op 5 februari hield het ziekenhuis in samenwerking met Defensie een oefening. “Wanneer iemand die mogelijk besmet is geraakt met het coronavirus het ziekenhuis binnenkomt, krijgt die persoon meteen een mondmasker”, zegt Helena Polfliet van het Jan Portaelsziekenhuis. “Er is al veel discussie geweest over het nut van zo’n mondmasker, maar er bestaan uiteraard verschillende soorten. Bovendien wordt het volgens de procedure aangeraden.”

Garage

“Vervolgens zal de medische dienst van het departement Defensie de patiënt met een voertuig van het Militair Hospitaal ophalen en naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel brengen. De patiënt zal het ziekenhuis via de garage verlaten zodat hij of zij niet in contact kan komen met andere aanwezigen in het ziekenhuis. Onze garage is zeer groot en kan afgesloten worden, dus daar kunnen we wel heel wat mensen opvangen. Maar daar denken we zeker nog niet aan.”

Het AZ Jan Portaelsziekenhuis is dus voorbereid, “maar we zijn niet ongerust en we willen vooral geen paniek zaaien”, meent Polfliet. We weten nu wat we moeten doen om zo snel mogelijk in actie te treden.”