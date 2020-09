Onzekerheid voor Wibra Vilvoorde Margo Koekoekx

14u36 0 Vilvoorde Wibra wil verder met 30 van de 81 Belgische filialen. De Nederlandse winkelketen is al jaren verlieslatend in ons land. Het personeel wil zekerheid. De keten vroeg twee maanden geleden nog bescherming tegen schuldeisers. Uit protest hielden daarom sommige filialen - waaronder dat in Vilvoorde - de deuren gesloten.

Onzekerheid voor de werknemers bij Wibra in Vilvoorde. Daar is één van de 81 filialen gevestigd. Wibra België wil een doorstart maken, maar dat zal slechts met dertig winkels mogelijk zijn. De werknemers willen meer zekerheid nu bekend is dat Wibra naar alle waarschijnlijkheid voor het merendeel van de filialen het faillissement gaat aanvragen. Sommige winkels ontvangen al enkele weken geen goederen meer.

Momenteel heeft het bedrijf niet de middelen om de ontslagvergoeding van haar trouw personeel te betalen. Volgens ACV Puls afgevaardigde Paul Schats werkt meer dan 40% van de werknemers al meer dan 20 jaar bij Wibra België. Eenzelfde percentage is ouder de 50 jaar.

Vandaag hield ook de Wibra in Vilvoorde als protest tegen de ontwikkelingen de deuren gesloten.