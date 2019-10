Onze reporter test ‘Anders Winkelen’, de eerste verpakkingsvrije winkel in Vilvoorde Margo Koekoekx

01 oktober 2019

17u07 0 Vilvoorde Wanneer je ‘Anders Winkelen’ in Vilvoorde binnenwandelt, word je meteen verwelkomd door een walm van komijn, kaneel en andere kruidige geuren. De winkel is overzichtelijk en nodigt uit om eens rond te snuffelen. Ik ben gewapend met stoffen zakjes en lege potjes, want in deze winkel kan je alles kopen behalve verpakkingen. Nu ja, wel herbruikbare om volgende keer weer mee te brengen en opnieuw te vullen natuurlijk.

Uitbaatster Fanny Mele (52) is het vaste gezicht van ‘Anders Winkelen’. Sommige Vilvoordenaren herkennen haar misschien vanop de vorige locatie in Bazaar in de Toekomststraat. Na een jaar verhuisde ze naar haar eigen stekje in dit pand in de Leuvensestraat, waar ze nu een klein half jaar gevestigd zit.

Mijn aandacht wordt meteen naar de hangende doorzichtige kokers getrokken. Daarin zit vanalles en nog wat aan droogvoer. Het klinkt misschien als eten voor dieren, maar dat is het lang niet. Hipsters -of niet-hipsters- die hun dag graag starten met een kom granola kunnen hier hun hartje ophalen. Allemaal soorten zaden en verschillende granola’s nodigen uit om getapt te worden uit hun kokers. En ja, dat mag je zelf doen na een korte instructie van de uitbaatster.

Weeg het zelf

Het werkt als volgt: Je zet je leeg potje met deksel op de weegschaal vooraan in de shop. Vervolgens tik je op de groene knop en je krijgt een sticker met barcode die je op het potje kleeft. Deze wordt bij de kassa ingescand en op die manier gaat het gewicht van je potje er weer af zodat je het nettogewicht van je product kan afrekenen. Geen potjes of zakjes bij? Je kan er hier ook herbruikbare kopen.

Zelf laat ik me verleiden tot chocolade. Gevriesdroogde frambozen omhuld met donkere chocolade (€24,90/kg) en met chocolade omhulde koffiebonen (€28,60/kg). Super lekker! En toch nog een beetje gezond? Je hebt er in elk geval een ruime keuze aan noten in chocolade en tal van andere varianten.

Jerrycannen

Wanneer je achteraan in de winkel een kijkje neemt, zie je allerlei grote tonnen. Eigenlijk meer jerrycannen met een pompje op. Hier vind je wat je maar kan bedenken aan huishoudelijke producten. Om maar enkele voorbeelden te geven: zeep, shampoo, wasmiddel, tandpasta en nog veel meer producten die allemaal biologisch zijn. Op de schappen zijn dan weer vaste producten terug te vinden waaronder wasnoten (€10,70 voor 45 wasbeurten + flesje etherische olie), deodorant stick (€7,99), keukenrol die herbruikbaar en wasbaar is, afwasmiddel (€3,50/l), shampoo(€9,80/l),... Zeker de moeite waard om eens in te gaan snuffelen wanneer je het huishouden wat ecologischer wil aanpakken.

Budget&zo

Kortom de winkel is volledig gewijd aan ecologische en verpakkingsvrije producten. Van verschillende soorten pasta, melen, kruiden, koffie, thee, ontbijtgranen en zaden tot bovengenoemde huishoudproducten en ecologisch verpakkingsmateriaal.

De gemiddelde prijs is wat duurder dan in een courante winkel, al is dat bij sommige producten wel gewoon hetzelfde. Laat ons stellen dat de prijzen in dezelfde categorie als biologische winkels vallen én je draagt er je steentje mee bij aan het milieu.

Zelf eens op ontdekkingstocht gaan? Zoek dan je weg, met potjes en al, naar nummer 106 in de Leuvensestraat. Je kan er terecht van dinsdag t.e.m. zaterdag telkens van 9 uur tot 18 uur. Meer informatie vind je op de website www.anders-winkelen.be.