Ontsluiting Peutiebos uit de startblokken DBS

25 mei 2019

10u32 0 Vilvoorde Het Peutiebos op een kwalitatieve manier openstellen voor alle natuurliefhebbers. Dat is de opzet van het project waar Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK), basisschool ‘De Doening’, stad Vilvoorde en de gemeente Machelen hun schouders onder zetten.

Het Peutiebos, op de grens van Vilvoorde en Machelen, is een erg waardevolle groenpool in een sterk verstedelijkt gebied. Samen met het Floordambos vormt het een snoer van bosgebieden in de vallei van de Trawool. Al jarenlang werken de vrijwilligers van Natuurpunt Mavist aan het beheer van dit natte bosgebied waar je nog het typische systeem van rabatten (drainagegrachten) terugvindt.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verleende reeds in 2018 een subsidie aan het project voor de ontsluiting van Peutiebos. Deze subsidie kadert in het flankerend beleid voor de Vlaamse Rand. Nu onlangs ook de omgevingsvergunning werd goedgekeurd door de provincie Vlaams-Brabant, zijn deze week de werken gestart onder begeleiding van RLBK.

Het bestaande wandelpad doorheen het bos en over de rabatten is erg drassig en moeilijk toegankelijk. De natste gedeelten van het traject, krijgen daarom houten vlonderpaden. Ter hoogte van een bospoel komt er een houten platform zodat leerlingen het leven in de poel kunnen observeren. Een voetgangersbrug over de waterloop Trawool zal letterlijk én figuurlijk de brug vormen tussen beide gemeenten. Op deze manier kan je het gebied niet alleen doorkruisen maar via een traject naast een natuurlijk wachtbekken ook een lusvormige wandeling maken. Infoborden aan de rand van het gebied zijn het sluitstuk van de inrichting. Daarnaast brengt een leerpad de leerlingen van de aangrenzende Vilvoordse basisschool ‘De Doening’ ook in contact met de natuur aan de achterdeur van de school.

De realisatie van dit project is een eerste stap die kadert in een ruimere visie voor de hele vallei van de Trawool.