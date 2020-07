Ontdek leuke muziekweetjes langs de interactieve Belpop Bonanzaroute in Vilvoorde Margo Koekoekx

26 juli 2020

19u27 0 Vilvoorde In deze coronatijd zijn wandelen en fietsen meer dan ooit populair. CC Het Bolwerk voegt hier een muzikale dimensie aan toe. Het cultuurcentrum werkte samen met Jan Delvaux (Humo, Radio 1, Canvas) en Jimmy Dewit a.k.a. Bobby Ewing (Discobar Galaxie) en kwam tot een unieke Vilvoordse Belpop Bonanza fiets- en wandelroute van 14 kilometer.

De route van 14 kilometer langs 10 locaties met Vilvoordse Belpop-geschiedenis vormt het ideale uitje bij mooi weer. Via de QR-codes brengt het team wat interactiviteit in de route.

Schepen van cultuur Moad El Boudaati ontdekte al enkele locaties van het parcours en reageert: “Deze wandel- en fietsroute is zeer laagdrempelig en gevarieerd. Niet alleen biedt de route interessante weetjes over wat er zoal op muzikaal vlak te beleven viel en valt in onze Zennestad. Het traject is bovendien origineel opgezet met qr-codes op tien Belpop-locaties zodat je op een interactieve manier heel wat verhalen voorgeschoteld krijgt. Een leerrijke en interessante manier om onze stad te ontdekken.”

Ga mee op pad met Jan en Jimmy en hou halt aan onder andere de De Kuiper, Het 13de gebod, Cantina Caramba, De Kruitfabriek of Domein Drie Fonteinen. Flyers van Belpop Bonanza Vilvoorde zijn beschikbaar in de infopunten en Bib van Vilvoorde. De route kan hier gedownload worden.