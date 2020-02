Onderwijsmarkt voor secundaire scholen in Bolwerk MKV

05 februari 2020

Woensdagnamiddag start de onderwijsmarkt voor het secundair onderwijs. Van 15 tot 19 uur kan iedereen terecht in CC Het Bolwerk in Vilvoorde. Daar staan alle secundaire scholen van Vilvoorde, Grimbergen en Machelen met een infostand. “Naast de scholen zullen ook het CLB van het vrij onderwijs, het CLB van het gemeenschapsonderwijs en het Lokaal Overleg Platform aanwezig zijn om te helpen”, zegt schepen voor Onderwijs Jo De Ro (Open Vld).

“We zien de onderwijsmarkt elk jaar groeien. Vroeger waren er 100 bezoekers. Vorig jaar kwamen zo’n 400 tot 500 bezoekers langs. Daar hopen we ook dit jaar op.” Verder kunnen mensen zich nog niet registreren of inschrijven. Dat kan digitaal over een paar weken. De onderwijsmarkt focust op het maken van de juiste studiekeuze.