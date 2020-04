Ondernemers zetten zorgverleners in de bloemetjes Margo Koekoekx

24 april 2020

14u27 0 Vilvoorde Omdat het de laatste maanden erg zwaar was voor de zorgverleners, steken steeds meer (lokale) bedrijven hen een hart onder de riem. Recent nog kreeg het personeel 200 eclairs, 200 hespenworstjes, 560 vegan frisdrankjes en een rek vol plantjes om hen te danken voor het harde werk.

Lokale handelaars uit het Far-West slagerij Vanden Bempt schonk 200 hespenworstjes. Die ging hij samen met de 200 eclaires van bakkerij Timaya wat huizen verderop afgeven aan het ziekenhuis.

Vandaag kwam ook het Machelse bedrijf Lovibond van Vilvoordenaar Gilles Oulad Omar (31) en Brusselaar Nicolas Ronsmans (28) langs met 560 vegan frisdrankjes. “Wij focussen normaal op horeca en events maar moeten ons noodgedwongen aanpassen en verkopen nu aan particulieren. We hebben tijd dus willen het personeel dat zich zo hard inzet even in de bloemetjes zetten.”

THANK YOU bracelets

Dat ‘in de bloemetjes zetten’ mag je bij Wonder Buckle ook letterlijk nemen. Zij ontwierpen namelijk speciale armbanden: de thank you bracelets met het symbool van de zorg in verwerkt. Wie een bandje koopt, schenkt daarmee twee plantjes aan zorgverleners. Het tweede ziekenhuis waar ze plantjes gingen brengen was bij AZ Jan Portaels.