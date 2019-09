Onderhoudswerken aan brug over E19 DBS

05 september 2019

13u38 0 Vilvoorde Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 9 september met onderhoudswerken aan de brug over de E19 tussen Boekt en Houtem, op de Houtemsesteenweg/Boektsesteenweg. De brug krijgt een grondige renovatie: de waterdichting en de wegbekleding worden volledig vernieuwd. De werken zullen duren tot eind november.

Al die tijd (vanaf 9 september tot eind november) zal de brug volledig afgesloten blijven. De fietsers volgen een lokale omleiding via de Grensstraat en de Nieuwburgstraat en - aan de andere kant van de E19 - de Brembosstraat. De automobilisten worden richting Mechelen geleid via de Damstraat, de Elewijtsesteenweg en de Tervuursesteenweg en richting Steenokkerzeel via de Grensstraat, de Sint Martinuslaan, de Peeterslaan en de Tervuursesteenweg.