Ondanks label ‘risicopatiënt’ staat juf Helga (49) te springen om weer voor de klas te staan: “Die kinderen een warm nest bieden in de klas. Dat wil ik doen!” Margo Koekoekx

28 augustus 2020

16u17 14 Vilvoorde 1 september komt steeds dichterbij en wat kijkt Helga Smets (49), juf bij ‘t Groentje in Vilvoorde, daarnaar uit. “Ik sta echt te popelen. Ook al is het met een dubbel gevoel”, zegt ze eerlijk. Helga is zelf risicopatiënt en heeft dus nog meer reden om te vrezen voor een mogelijke besmetting. Tijdens de lockdown zat deze enthousiaste juf thuis, maar zeker niet stil: ze stikte meer dan 300 mondmaskers. “Niets doen? Dat is niets voor mij!”

Nadat juf Helga in het begin van de coronacrisis vernam dat risicopatiënten niet meer konden gaan werken, nam ze snel contact op met haar huisarts. “Ik wist niet goed wat ik moest doen. Gold ik als risicopatiënt?”, vertelt Helga. “In 2009 zaten mijn longen vol bloedklonters. Ik heb een probleem met bloedstolling en moest er toen vijf jaar van herstellen. Bij het horen dat corona op de longen slaagt, rinkelden de alarmbellen al in mijn hoofd. Wat later belde hij terug met de boodschap dat ik moest wegblijven van mijn werk. Niet meer naar mijn klasje? Mijn kindjes niet meer zien? Ik zat vastgenageld aan mijn bureau”, zegt Helga die nog aangedaan is wanneer ze eraan terugdenkt.

“De kans dat ik besmet raak is even groot als bij iemand anders”, legt Helga uit. “Maar wat de gevolgen kunnen zijn, daar denk ik liever niet aan. In het begin was ik echt bang door de beelden die in de media langskwamen.” Een tijd lang sloot Helga zich er zelfs voor af. Geen radio meer, geen nieuwsuitzendingen, niets. Helga bleef dus thuis, en wist niet wanneer er een einde aan zou komen.

(Lees verder onder de foto)

Reservelijst

Toen de scholen na een tijdje jonge kinderen begonnen op te vangen in bubbels, plaatste de directrice haar zo ver mogelijk achteraan op de reservelijst. “Ik ben haar daar zo dankbaar voor!”, vertelt Helga. “Maar bij de pakken blijven zitten thuis en met mijn vingers draaien was ook geen optie. Dus startte ik maar met het maken van stoffen mondmaskers. Voor collega’s, vrienden, de kinderopvang,... Ik smeet me er volledig op. Alle modelletjes en alle kleuren waren mogelijk.” In het totaal stikte ze zelf zo’n drie- tot vierhonderd mondmaskers. “Mijn buurvrouw zei nog: ‘Als ik 's ochtends mijn rolluik omhoog haal zie ik jou al stikken en wanneer ik ze ‘s avonds weer sluit ben je nog steeds bezig!’ Ik haalde met de fiets overal stofrestjes en elastiek op en ging ermee aan de slag. De avondcursus naaien en stikken die ik enkele jaren volgde, kwam zeker van pas!”, lacht ze.

Creatievelingen bij elkaar

Helga startte zelf de Facebookgroep ‘Vilvoorde creatief’ op. Mensen zetten er patronen in. Andere naaisters en naaiers sloten zich aan. Mensen die stof wilden doneren, lieten in de groep van zich horen. Om een lang verhaal kort te maken: zowat iedereen die wou helpen kon er gelijkgezinden treffen. “Al snel hadden we 320 leden en de groep bestaat nog steeds. Nu is de nood aan mondmaskers kleiner, dus trokken we het open naar al wat met creativiteit te maken heeft”, legt ze uit.

(Lees verder onder de foto)

In mei trok Helga heel voorzichtig weer naar school. “Jammer genoeg waren er maar weinig ouders die hun kinderen naar school stuurden. We hadden amper kindjes in de opvang. Soms had je een bubbel van vier of zes kindjes, dan weer veertien. Je wist nooit wat te verwachten.”

Uitkijken naar 1 september

Ondanks dat ze de onzekerheid niet kan wegtoveren, staat ze te popelen om op 1 september weer te starten. “Met een gerust hart wat mijn gezondheid betreft? Neen. Maar je kan je niet blijven opsluiten en de kans dat ik besmet raak is even groot als bij collega’s.”

Helga is niet echt om zichzelf bekommerd, maar vooral om de achterstand die de kinderen opliepen. “Vorig jaar en ook dit jaar, heb ik de instappers en de eerste kleuterklas. Doordat er geen instappers meer bijkwamen vrees ik dat 1 september moeilijker dan anders wordt. De helft van mijn klasje is wellicht nieuw en voor het eerst weg onder mama’s vleugels. Ik voorspel dat er meer traantjes zullen zijn dan andere jaren”, vreest ze. “Die kindjes hebben ook echt nood aan het krijgen van structuur. Doordat de peuters en kleuters zo lang uit het schoolwezen waren valt er veel in te halen. Ik hoop op volledig gevulde klassen”, benadrukt ze.

Kinderen zouden geen besmetting kunnen doorgeven. “Ik hoop dat, maar weten we dat echt zeker? Ik weet het niet. In elk geval zal het me niet tegenhouden, al zal de alertheid hoger zijn. In het begin van het jaar zijn er onvermijdelijk veel snottebellen bij de kinderen. Het zal een opgave zijn om de echt zieken te onderscheiden. Hoe dan ook: ik ben echt aan het aftellen. Eindelijk weer terug naar mijn kindjes!”