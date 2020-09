Ondanks hoge besmettingscijfers nog steeds rustig in ziekenhuis AZ Jan Portaels Margo Koekoekx

17 september 2020

13u15 0 Vilvoorde De cijfers van het aantal besmettingen in Vilvoorde blijven maar stijgen. Desondanks blijft het in het Ziekenhuis Jan Portaels rustig. “Wij staan klaar. We hadden de tweede golf eigenlijk sneller verwacht.” Is het een stilte voor de storm?

Voorlopig blijft het rustig bij Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde. Momenteel is er maar één gehospitaliseerde coronapatiënt aanwezig. Die bevindt zich niet op de intensieve zorgen afdeling. Hoewel de cijfers in Vilvoorde blijven klimmen, blijft het opvallend rustig in het ziekenhuis wat opnames betreft. “Hopelijk blijft dat zo”, hoopt woordvoerster Helena Polfliet. “Er zijn sporadisch één, twee en soms zelfs geen opgenomen coronapatiënten.”

Stilte voor de storm?

Ze staan echter wel klaar voor een mogelijke tweede golf. Die verwachtten ze eigenlijk al eerder. “De aankoopdienst zorgde voor voldoende materialen, ons draaiboek is aangepast. Zowel wat de opgelegde maatregelen van de overheid betreft als diegene die we zelf opnemen.” Toen de eerste golf zich aandiende werden meerdere afdelingen op poten gezet om mensen op gangen te kunnen isoleren. Zo waren er twee gewone corona-afdelingen en een afdeling intensieve zorgen voor coronapatiënten. Ook op de geriatrie zorgden ze voor isolatie. “We kunnen elk moment opnieuw een corona-afdeling openen. Dat doen we vanaf er zo’n 7 tot 8 hospitalisaties zijn”, vertelt Polfliet. De stuurgroep is daar klaar voor, en ook het personeel staat weer paraat. “Sommige medewerkers op de corona-afdeling vielen zelfs in een zwart gat na het ontbinden van die afdeling, maar ze omschrijven het wel als één van de beste momenten uit hun carrière omdat ze meer dan ooit een rol speelden in de sector waar ze tijdens hun studies voor kozen. Ze gaven het beste van zichzelf en dat woog door. Intussen is er opnieuw voorzichtige positiviteit.”

Verschillende personeelsleden raakten besmet en moesten noodgedwongen thuis zitten. Het is echter niet zo dat het ziekenhuis daardoor lam kwam te liggen. Momenteel is er geen enkele medewerker besmet met het virus.

Intussen zijn er 67 bevestigde besmettingen in Vilvoorde gedurende de afgelopen 14 dagen.