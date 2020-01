Olivier stelde zijn Spaanse plannen uit: de liefde en de Stille Genieter uitbaten staan nu op nummer één Margo Koekoekx

27 januari 2020

12u29 0 Vilvoorde De Stille Genieter op de Mechelsesteenweg in Vilvoorde heeft nieuwe uitbaters en dat hebben ze onlangs gevierd. Al van toen Olivier Colonne (49) 12 jaar was hielp hij mee in de cafés van zijn ouders. En de liefde voor horeca ging nooit over. Sinds 4 december namen hij en zijn partner de fakkel over, kortelings volgde de officiële opening met toeters en bellen.

Hoewel de Stille Genieter een goed dag-publiek heeft, ging het feestje door tot 3u ‘s nachts. “Toen heb ik zelf gevraagd de muziek te stoppen. We proberen een beetje rekening te houden met de buren. Het feest begon om 18u, maar eigenlijk was ik die dag al van 7u ‘s ochtends open met de markt”, vertelt hij.

Het was in elk geval een succes. “Mensen vragen wanneer er nog eens zo’n dansavond komt en in de toekomst zit dat er waarschijnlijk wel in. Om de paar weken zou ik graag op zaterdag een thema avond doen. Een keer scampi à volonté of spaghetti. Iemand uit de buurt stelde al voor om paella te maken en daarna kunnen de mensen dan dansen.”

Overname

Hij was zelf al vaste klant in De Stille Genieter en wist dat de zaak over te nemen was. “Ik ben vrachtwagenchauffeur geweest maar die stress wou ik niet meer. Dus was de beslissing snel gemaakt. Marjorie zag dat ook zitten en we zijn ervoor gegaan.”

En ze zijn maar wat blij dat ze aan dit avontuur begonnen. Hoewel hij al heel wat horeca ervaring achter de rug heeft is dit zijn eerste eigen zaak. “We hebben een heel tof publiek. Overdag komt er heel wat volk uit de buurt over de vloer, op vrijdag komen mensen hier kaarten, op de marktdagen zit het hier vol en we zien dat nog elke week toenemen”, klinkt het tevreden. “Mensen weten dat ze hier terecht kunnen voor de gezelligheid en een klapke met de cafébaas.”

De stiel leerde hij al van jongs af aan bij zijn ouders die verschillende cafés hadden in Vilvoorde. Onder meer de Select, De Vanger op het Kassei en ze hadden lang de Avenier op de hoek van de Toekomststraat en de Nowélei, een echt volkscafé.

Spaanse plannen even opgeborgen

De geboren en getogen Vilvoordenaar verhuisde al tot twee keer toe naar Spanje, maar de liefde hield hem hier in Vilvoorde. Zestien jaar geleden vertrok hij naar Benidorm en was daar werkzaam in de horeca maar keerde hij terug. Zes jaar geleden vertrok hij naar Tenerife om daar zijn leven verder uit te bouwen, wat aardig lukte, maar kwam hij ook tijdelijk terug. Althans dat was toch het plan. “Een kameraad zat toen zonder chauffeur en gezien het in Tenerife toch winter seizoen was, kwam ik voor twee maanden naar België om hem uit de nood te helpen. In mei zou ik vervolgens terug naar Tenerife vertrekken.” Maar daar stak Marjorie Van De Rostyne (47) een stokje voor. De twee werden een koppel en de Spaanse plannen werden even opgeborgen. “Ooit trekken we samen naar daar, maar eerst gaan we dit avontuur afmaken”, zegt hij met een glimlach.