Olivier Schottey wint allereerste publieksprijs van Agoria MKV

27 december 2019

16u18 0 Vilvoorde Ingenieurs Olivier Schottey (24) uit Vilvoorde en Lara Piers (23) uit Léglise waren genomineerd voor de Agoriaprijs 2019. Ze haalden de allereerste publieksprijs binnen dankzij stemmen uit heel Vlaanderen. In het kader van hun scriptie ontwikkelden ze een synthetische baarmoeder waarop chirurgen de complexe operatie voor de aangeboren afwijking ‘open rug’ kunnen oefenen.

“Het geeft een fantastisch gevoel en is een mooie bevestiging van ons werk”, klinkt het opgetogen bij Olivier. “Ik hoop vooral dat het werken met sensoren een groei kent. Het idee dat ingewerkte sensoren de vooruitgang van chirurgen kunnen vastleggen en dat ze op die manier gericht kunnen oefenen, dat is voor mij het belangrijkste.” Ondertussen zit hij in de blokperiode van zijn volgende master Biomedical Engineering aan de KU Leuven. Wie weet mogen we ons aan nog een mooie thesis verwachten over anderhalf jaar.