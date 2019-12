Olivier Schottey uit Vilvoorde maakt met ontwikkeling van synthetische baarmoeder kans op Agoriaprijs MKV

17 december 2019

14u23 10 Vilvoorde Ingenieurs Olivier Schottey (24) uit Vilvoorde en Lara Piers (23) uit Léglise zijn genomineerd voor de Agoriaprijs 2019. Voor hun thesis ontwikkelden ze een synthetische baarmoeder waarop chirurgen de complexe operatie voor de aangeboren afwijking ‘open rug’ kunnen oefenen. Aanstaande zaterdag weten ze of ze met de hoofdprijs van 1.500 euro aan de haal gaan.

De Agoriaprijs is een prijs voor de sterkste technologiescriptie die afgelopen academiejaar aan Vlaamse hogescholen en universiteiten werd afgewerkt. Olivier is, samen met zijn studiegenote Lara Piers, één van de 3 kanshebbers voor de Agoriaprijs, goed voor 1.500 euro.

Open rug operatie

De keuze voor hun thesis was snel gemaakt. “We selecteerden drie mogelijke onderwerpen, maar eigenlijk hadden we beiden dezelfde duidelijke voorkeur voor één onderwerp”, vertelt Olivier. “De operatie op een baby met open rug tijdens de zwangerschap is heel complex. Wij ontwierpen in samenwerking met een doctoraatsstudent een synthetische baarmoeder. Hierop kunnen chirurgen oefenen om de verschillende stappen van de operatie onder de knie te krijgen. In de baarmoeder zitten sensoren verwerkt die data verzamelen.” Ze kozen het onderwerp omwille van de maatschappelijke relevantie en het productgerichte aspect van hun werk. Ze zijn heel trots op het resultaat.

Zaterdag trekken ze vol spanning naar de uitreiking. Ze hopen op de eerste plaats maar wie wil kan hen ook helpen bij het halen van de publieksprijs. De publiekspoll loopt tot en met 21 december. De kandidaat met de meeste stemmen wint 250 euro.