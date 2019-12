Officieel: lokale politie Vilvoorde-Machelen verhuist in 2021 naar Schaarbeeklei SHVM

27 december 2019

12u12 10 Vilvoorde Nu de handtekeningen zijn gezet, is het officieel: de politie verhuist in 2021 naar een nieuw gebouw aan de Schaarbeeklei in Vilvoorde. Daarmee komt een einde aan een ellenlange zoektocht.

Het commissariaat in de Zennelaan dateert van 1994 en deed voor de politiehervorming dienst voor de toenmalige Rijkswacht met een zeventigtal medewerkers. De politiezone is inmiddels uitgegroeid tot een korps van 179 medewerkers.

Te krap

“De krappe bezetting maakt het steeds moeilijker om de dagelijkse werking goed te organiseren”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet. “Bovendien doet het gebouw al 25 jaar dienst als commissariaat, is het verouderd en voldoet het bovendien niet meer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen voor een aangename werkomgeving.” Enkel een totaalrenovatie zou het gebouw kunnen omvormen tot een energiezuinige en aangename werkplek, maar dat zou het capaciteitsprobleem niet oplossen. Om die reden werd dan ook geopteerd om een zoektocht op te starten naar een nieuw politiehuis voor een 200-tal medewerkers.

Nieuwe locatie

Vorig jaar deed er zich een geweldige kans voor toen het gebouw van Roche Diagnostics, gelegen op de Schaarbeeklei nummer 198, verkocht zou worden omdat het medisch bedrijf ging verhuizen. De site is erg centraal gelegen in de politiezone en omvat 5.646 m² aan moderne kantoorruimten verspreid over vier verdiepingen en een ondergrondse garage met ruime parking voor dienstvoertuigen. Mits er nog enkele verbouwingswerken gebeuren , zoals de bouw van een cellencomplex, kan het gebouw makkelijk omgebouwd worden tot een operationeel politiegebouw met voldoende ruimte.

Bereikbaarder

“Met de aankoop van dit gebouw komt er een einde aan de absurde situatie dat de VIMA-medewerkers moeten opereren vanuit een kazerne die voor de helft te klein. Goed politiewerk vergt goede infrastructuur. De verhuis naar de Schaarbeeklei, die pas voorzien is in 2021, zal het politiekantoor ook zichtbaarder en beter bereikbaar maken voor de bevolking”, aldus Hans Bonte, Vilvoords burgemeester-voorzitter van het politiecollege.

De burgemeester van Machelen, Marc Grootjans, is eveneens tevreden. “Ook de gemeente Machelen is enthousiast over deze nieuwe site voor de politiezone”, meent Grootjans. “De ligging van dit gebouw is centraal en zal op operationeel vlak ongetwijfeld een meerwaarde bieden voor de dienstverlening. Bovendien zal het nieuwe politiehuis beantwoorden aan de moderne vereisten van een professionele politiewerking en zal het de politiezone de gepaste uitstraling geven die ze verdient.”

De verbouwingswerken zullen nog een jaar duren. De politiezone mikt op het eerste trimester van 2021 om te kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie.

“Als korpschef ben ik zeer opgetogen over onze nieuwe huisvesting. Het was een lang en intens proces maar ik ben onze bestuurlijke overheden dankbaar voor het eindresultaat”, zegt Erik Bassleer, korpschef van de politiezone Vilvoorde-Machelen.