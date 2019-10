Oeps, signalisatie niet gezien? Auto rijdt zich vast in vers gegoten beton SHVM

11 oktober 2019

Een bestuurder reed vrijdagnamiddag omstreeks 14.30 uur met zijn wagen in de natte beton aan de rotonde bij Medialaan, waar recent werken zijn begonnen. Nochtans werd de rotonde omgeven door verschillende paaltjes en een signalisatiebord.

“In dit geval spreekt de politie van beschadiging aan onroerend goed”, zegt politiewoordvoerster Cathérine Bodet. “Maar er zal moeten gekeken worden of de bestuurder opzettelijk in het beton reed of niet. Daarna pas kunnen we beslissen welke sanctie de man krijgt.” Wel zal er een proces-verbaal worden opgesteld.