Nieuwjaarsevent in De Kruitfabriek op twee uur uitverkocht! Margo Koekoekx

22 november 2019

13u01 0 Vilvoorde Voor het zesde jaar op rij organiseert de Kruitfabriek in Vilvoorde hun Time-Machine voor de overgang van oud naar nieuw. De 600 tickets vlogen donderdagavond op amper twee uur tijd de deur uit.

Vanaf 16u45 stonden de eerste mensen voor de deur, om 18u ging de verkoop van start tijdens de afterwork en om 20u waren alle 600 tickets de deur uit! “Eigenlijk waren die twee uren de verwerkingstijd die we nodig hadden aan de kassa, anders had het misschien nog sneller geweest”, vertelt Didier Cortois, één van de uitbaters.

Wil je een ticket bemachtigen? Dan moet je sinds drie jaar geleden zelf naar De Kruitfabriek gaan om er één tot maximum twintig te bemachtigen. “Daarmee proberen we de mensen uit de buurt en onze vaste klanten voorrang te geven”, vertelt Didier. “Het is nog zo fijn dat iedereen die hier rond zal lopen van de buurt is en elkaar (her)kent. Als we online verkopen kan om het even wie tickets kopen en die erna -voor het dubbele van de prijs- doorverkopen. Dat willen we op deze manier voorkomen”, besluit hij.