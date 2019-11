Nieuwe winkel MI-concept ontvangt je met koffie, kranten en planten Margo Koekoekx

08 november 2019

18u34 2 Vilvoorde MI-Concept is de nagelnieuwe winkel die Els Neven (38) en Joeri Sobry (40) zullen uitbaten in de Leuvensestraat. Het gaat al even de ronde dat er een nieuwe Telenetwinkel komt, de oude zal dan ook verdwijnen. Wat je er zal vinden is een conceptstore waar een huislijk gevoel en klantenservice centraal staan. De planten en mossen in de gezellige hoekjes benadrukken dat.

Het is de allereerste Telenet-winkel in België waar ze deze aanpak zullen hanteren. Hun winkels in Tienen en Sint-Truiden zullen volgen en tegen maart of april volgend jaar klaar zijn.

Mignolet’s koffie

De huiselijk sfeer en de persoonlijke aanpak staan centraal. Wanneer je binnenwandelt merk je het meteen op, dit is geen standaard winkel. Aan het plafond hangen planten, tegen de muur hangen -echte- mos-bedden. “Daar hebben we tot voorbij Hilversum gereden!” lacht Els. “Waar het idee van kwam? Vanop mijn toilet thuis, dat staat ook vol planten.” Overal staan zetels en er werden verschillende hoekjes ingericht. “En dan vergeten we nog één van de belangrijkste zaken: we bieden als enige Telenet-store de exclusieve koffie van Club Brugge keeper Mignolet aan!”, zegt Joeri fier.

Thuiskomen

Mensen tevreden stellen en een goede service bieden, dat willen zij garanderen. “Bij binnenkomst vullen ze hun voornaam in aan de welkomstdesk, vervolgens verschijnt die op het scherm aan de muur waar bij komt te staan door wie ze geholpen zullen worden. Mensen moeten bij voornaam weten bij wie ze terecht kunnen. Ook indien er later teruggekoppeld moet worden is dat handig”, zegt Els. “Wanneer klanten moeten wachten mogen ze dat doen in onze zetels met een krant, een kopje van onze exclusieve koffie of wat water en er zal ook een tv aanwezig zijn. Kortom we proberen het wachten zo aangenaam mogelijk te maken”, vult Joeri aan.

Opening

Zaterdagochtend is de opening. “Om 10u komen Didier Cortois schepen van economie en burgemeester Hans Bonte het lintje officieel doorknippen.” Er zullen cupcakes en cava uitgedeeld worden én ze verloten een iPad.

Samenwerking

Ze werken al jaren samen. Zij deed ervaring op in de winkel van haar papa. Hij ging daar langs als vast werkkracht van Telenet voor dat onderdeel van haar papa’s zaak. Sinds september zijn de twee vennoten en op tweeënhalve maand hebben ze het pand dat ooit kledingwinkel Camaieu was, helemaal verbouwd.

Normaal zijn alle winkels van het merk opgebouwd met eenzelfde inrichting. “We werken hand in hand samen met Telenet en hebben afspraken gemaakt om iets helemaal nieuws uit te testen. Zoals je ziet is het iets volledig anders. Het team dat de bemeubeling verzorgde bleef hier zelfs een week logeren om alles op tijd klaar te krijgen”, aldus Joeri