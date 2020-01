Nieuwe sportzalen van Het Atheneum worden deze week in gebruik genomen MKV/RDK

27 januari 2020

17u58 0 Vilvoorde Het Atheneum is intussen zo’n 10 maanden bezig met de renovatie en de bouw van hun campus. De flinke investering bedraagt meer dan 5,2 miljoen euro. Intussen zijn de gloednieuwe sportzalen af en worden ze vanaf dinsdag in gebruik genomen.

“De officiële datum is 1 februari, maar de zalen zijn klaar voor gebruik. Vanaf dinsdag kan al het materiaal er al in ondergebracht worden”, vertelt Leen Heiremans, communicatieverantwoordelijke van scholengroep Scoop. De oude aftandse sportzaal in de Stationlei is nu een gerenoveerde sportzaal met dansvloer en in de nieuwbouw is ook een sportzaal met een competitiebasketbalveld en elektrisch bedienbare basketbalringen. Daarbij horen ook twee nieuwe kleedkamers en 24 douches. De zalen zullen buiten de schooluren verhuurd worden.

En dat is nog maar één stap van al de verbouwingswerken. Als alles goed gaat zal na de paasvakantie ook een deel van de lokalen in het Van Helmontgebouw in gebruik worden genomen. Daarin zitten onder meer STEM-lokalen en een openleercentrum. Verder kregen de technieklokalen en de twee labo’s in het bestaande gebouw aan de Leopoldstraat een renovatie.

Tot slot zullen ook de speelplaats en de personeelsparking grondig onder handen genomen worden in de grote vakantie. Zo is alles klaar voor het nieuwe schooljaar in september.