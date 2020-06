Nieuwe site van Living Tomorrow kost 30 miljoen euro, ontvangt bezoekers vanaf 2022 en werpt een blik op de toekomst in 2030 Margo Koekoekx

12 juni 2020

18u27 0 Vilvoorde Living Tomorrow en 30 partners openen in 2022 nieuw gebouw ter waarde van 30 miljoen euro van 12 verdiepen hoog. Waar dat gebouw zal komen? In de voortuin van het huidige. De tijd en vooral de toekomst staat niet stil. Innoveren gaat tegenwoordig aan een sneltempo en het ziet er niet naar uit dat die trein gaat vertragen. Samen geven ze vanaf 2022 een blik op de toekomst in 2030.

In 2022 opent de gloednieuwe campus zijn deuren met onder andere een hotel, een experience center en kantoren. Samen met maar liefst dertig partners brengt Living Tomorrow de bezoeker een innovatieve blik geven op 2030. Om dat te realiseren focussen ze op de vijf thema’s smart homes & consumer services, smart mobility, smart health & care, smart buildings en smart cities & industry. Onder andere Mercedes Benz, Q8, Skeyes en Akzo Nobel werken mee aan het verhaal.

Innovatie centraal

“Innovatie blijft vaak de verre toekomst, waarbij het concrete ontbreekt”, vertelt Joachim De Vos, CEO van Living Tomorrow. “Wij maken bij Living Tomorrow de brug tussen idee en realisatie. We laten bedrijven over het muurtje van hun eigen organisatie kijken en we brengen sectoren samen. Bovendien laten we het grote publiek de innovaties ook ervaren in onze gebouwen. De toekomst tonen en helpen realiseren is al 25 jaar onze sterkte”, klinkt het fier.

In het najaar van 2020 starten de werkzaamheden en in 2022 zullen de 12 verdiepen klaar zijn om bezoekers te ontvangen.

In het huidige Living Tomorrow blijft de tijd ook niet stilstaan. Dit najaar al starten daar allerlei innovatieprojecten op waaronder de werf van de toekomst en verschillende conceptuele labs. Enkele voorbeelden zijn het foodlab, het retaillab en het energylab. Zowel binnen als buiten zetten ze in op innovatie, laten ze bezoekers kennismaken met 3D en 4D en nog veel meer.

Het eerste project was Het huis van de Toekomst, daar is nu wellness Aqua Heaven. Ernaast kwam Living Tomorrow en ervoor zal nu het nieuwe gebouw komen te staan.