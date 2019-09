Nieuwe restafvalzakken bij Incovo Margo Koekoekx

23 september 2019

10u28 0

Vanaf september 2019 zijn er opnieuw nieuwe restafvalzakken van Incovo in omloop. De winkels mogen hun oude stock nog verkopen, daarna is de invoer van de nieuwe restafvalzakken een feit. Op de zakken staat een vernieuwd logo en enkele pictogrammen met basisinstructies. Zo is het maximaal gewicht 15 kg, moet de zak toegebonden zijn, mag er geen glas erin, mag het geen gevaarlijke producten bevatten, en mogen er geen naalden in de zak. Geen nieuwigheden, maar wel het vermelden waard. Ook de wikkel zal voortaan in het grijs i.p.v. in het geel zijn. De prijzen blijven hetzelfde en de oude zakken blijven uiteraard geldig.