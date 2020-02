Nieuwe pjeirefretter op komst MKV

13 februari 2020

12u01 0

In het brouwlab van Jens Leen en Tine Paredis wordt alweer naarstig geëxperimenteerd. “We zouden graag een nieuw bier klaar hebben tegen de jaarmarkt”, zegt ze opgetogen. hoe de nieuwe Pjeirefretter zal smaken is nog niet geweten. “Maar ik kan wel al zeggen dat we niet echt op zoek gaan naar een fruitbier”, verklapt Tine.

Hopelijk kunnen we vanaf 4 mei 2020 genieten van een broertje op zusje van de bestaande Pjeirefretters. De klassieke Pjeirefretter stelde ze overigens voor tijdens de jaarmarkt twee jaar geleden, het winterbier PJF Goud van 2018 -2019 en de PJF Cacao die afgelopen winter uitkwam.