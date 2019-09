Nieuwe piste voor Vilvoordse atletiek: “Laat kampioenschappen maar komen!” Margo Koekoekx

10 september 2019

15u15 1 Vilvoorde Nu het atletiekstadion voorzien is van extra pistes, technische snufjes en nieuw materiaal kunnen de Vilvoordse clubs opnieuw mikken op het organiseren van grotere wedstrijden. Afgelopen weekend werd het stadion in Vilvoorde plechtig ingehuldigd door clubs en schepenen. Maar gezien de piste eerder klaar was dan voorzien, werd ze half juli al ingelopen door de VAC (Vilvoordse atletiek club red.).

“Vroeger dan verwacht kregen we via Jo Lippens van sportdienst Vilvoorde en de aannemer groen licht om de pistes opnieuw in gebruik te nemen. Het einde van de grondige werken was voorzien rond half september, maar op 12 juli 2019 hebben we de pistes tijdens onze atletiekweek reeds kunnen inlopen”, aldus Yvette De Schutter de secretaris van VAC. Vanaf begin 2019 moest er elders getraind worden door de clubs. Grimbergen en Humbeek vroegen torenhoge prijzen om hun pistes te verhuren, wat geen optie was. Gelukkig konden de clubs terecht in Machelen.

Vernieuwing bleek hoognodig

Terug op hun trouwe basis kunnen ze gebruik maken van veel nieuwe faciliteiten. Zo zijn er nu 8 volledige loopbanen in plaats van 6, kan er bij zowel het verspringen, hink-stap-springen àls het polsstokspringen rekening gehouden worden met de wind dankzij de dubbele banen. Daarbuiten beschikken ze ook over veel nieuw materiaal met als extraatjes een elektronische haas (lichtje aan de binnenkant van de piste dat op een ingesteld tempo voortbeweegt red.) en elektronische lussen die elke 100 meter zijn ingewerkt in de piste om de exacte loopsnelheden te meten.

“Hopelijk kunnen we hiermee opnieuw provinciale kampioenschappen en interclubs naar Vilvoorde halen. Wij dienen de aanvragen alvast in”, besluit een enthousiaste Yvette De Schutter.