Nieuwe maatregelen in Vilvoorde. Lees hier hoe u coronaproof de stad in trekt Margo Koekoekx

25 juli 2020

16u02 15 Vilvoorde In Vilvoorde willen ze meer mondmaskers op straat zien. Niet enkel in winkels en op markten, ook in parken, het volledige centrum en bij andere activiteiten. Picknicken mag vanaf nu niet meer in de federaal bepaalde bubbel van 15 maar met maximum 10 personen.

Er is geen ruimte voor interpretatie. We moeten het virus indijken Hans Bonte (sp.a)

Gisteren klonk het nog dat de winkelstraat breed genoeg was om het verplichten van een mondmasker uit te laten. Nu intussen zowat heel België oranje kleurt op de kaart trekken ze opnieuw een sprint. Vanaf zaterdag 25 juli wordt het dragen van een mondmasker bijkomstig verplicht in de gehele zone van het centrum en het Kanaalpark. De zone van het centrum omvat alle straten tussen Woluwelaan, Leuvensesteenweg, Hanssenslaan (Benoit), Stationlei, Heldenplein, Vuurkruisenlaan en het Zeekanaal Brussel-Schelde. De mondmaskerplicht in deze zone geldt voor iedere +12-jarige en zowel voor voetgangers als fietsers.

Park & picknick

Vanaf nu draag je in deze parken een mondmasker: het Hanssenspark, Tyndalepark, Rolleveldpark, park Drie Fonteinen en de Loodstuin. Enkel tijdens het joggen zelf of voor -12-jarigen geldt het niet.

Ook picknicken kan je vanaf nu nog met maximum 10 personen in een bubbel.

Programma Zomers Vilvoorde

Vilvoorde snakt naar vakantie en relaxen in eigen streek. Bij die initiatieven zoals de zomerbars, pop-up bars gelden dezelfde regels als voor horecazaken. Georganiseerde wandelingen verlopen nu ook met een mondmasker op.

Burgemeester Hans Bonte (Sp.a): “Jammer genoeg zien we ons genoodzaakt extra maatregelen te nemen op een moment dat velen hadden gehoopt toch nog een zomers gevoel te hebben. De cijfers geven echter geen ruimte voor interpretatie. Het is aan ieder van ons om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen en een rol te spelen om dit virus opnieuw in te dijken.”

Het dragen van een mondmasker was in Vilvoorde al verplicht bij een winkel- en marktbezoek en bij een bezoek aan de stadsdiensten. Vanaf zaterdag 25 juli is het dragen ervan ook verplicht, na beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, in horecazaken, behalve wanneer je aan tafel zit.