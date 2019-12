Nieuwe locatie voor winteropvang opent maandagavond de deuren MKV

01 december 2019

18u25 0 Vilvoorde Sinds 2013 wordt er winteropvang voorzien in Vilvoorde. Maandag 2 december zal de winteropvang voor het eerst openen en dat doen ze op een nieuwe locatie met grotere capaciteit.

Vanaf 18u kunnen daklozen terecht in de winteropvang in Vilvoorde. Vanaf dit jaar is die gelegen op de hoek van de Havenstraat met de Schaarbeeklei. Afgelopen maanden werd er nog naarstig verbouwd door vrijwilligers. Nu is het pand klaar en en voorzien van tien bedden om daklozen op te vangen.

Mensen kunnen er terecht voor het Bed-Brood-Bad principe. Ze kunnen er douchen, eten en indien ingeschreven ook overnachten. Een dag in de winteropvang start met een ontbijt met de mogelijkheid erna een lunchpakket mee te nemen. ’S avonds wordt er altijd soep met brood voorzien en dankzij de extra ondersteuning van vrijwilligers en sociale partners zoals (W)arm-kracht, Sociale kruidenier CAW en vzw Uit Het Niets is de tafel bijna elke avond rijkelijk gevuld met heel wat lekkers. “Vaak brengen mensen ook maaltijden naar de opvang, dat mag nog steeds natuurlijk”, aldus Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti.

Ook na de winteropvang blijft het gebouw in gebruik als noodopvang. “Mensen die bijvoorbeeld na een woningbrand op straat komen te staan, kunnen dan in de noodopvang terecht”, vertelt ze.

Het Sociaal Huis, het CAW en stad Vilvoorde sloegen hiervoor de handen opnieuw in elkaar. Daar waar ze vroeger steun kregen van de Provincie moeten ze nu zelf alle middelen voorzien.

Het centrum zal elke dag open zijn tot en met 31 maart 2020. Wie zich wil inschrijven of meer informatie wenst kan zich richten tot het CAW, tel.: 02 613 17 00 of Het Sociaal Huis, tel.: 02 257 98 11.